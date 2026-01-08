Sant’Ilario verso la doppia medaglia d’oro a Paolo Nori e Colser
Sant’Ilario si appresta a conferire le medaglie d’oro, il massimo riconoscimento civico del Comune di Parma, a Paolo Nori e Colser. Questi premi, assegnati in occasione della festa del patrono, riconoscono l’impegno e il contributo di figure che si sono distinte per meriti civici e culturali. La cerimonia rappresenta un momento di riconoscimento pubblico per persone che hanno lasciato un segno importante nella comunità.
Saranno Paolo Nori e Colser a ricevere le medaglie d’oro di Sant’Ilario, il più alto riconoscimento civico conferito dal Comune di Parma in occasione della festa del patrono. Dopo giorni di indiscrezioni, arriva la conferma ufficiale: due medaglie d’oro che premiano ambiti diversi ma ugualmente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
