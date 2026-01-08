Sant’Anna il saluto del primario di neurologia Giampiero Grampa | Qui ho vissuto 40 anni della mia vita

Il primario di neurologia Giampiero Grampa, Sant’Anna, ha condiviso un saluto in occasione della sua lunga esperienza di 40 anni presso l’ospedale. Nel suo messaggio, ringrazia i colleghi e il personale con cui ha collaborato nel corso degli anni, sottolineando il percorso di crescita e i traguardi raggiunti insieme. Un momento di riflessione che testimonia l’importanza del lavoro di squadra e dell’impegno condiviso nel settore sanitario.

“Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con me in questi anni. Siamo cresciuti insieme e abbiamo raggiunto obiettivi importanti. Vi resta da perfezionare la rete ospedale-territorio, ma sono certo che farete un ottimo lavoro. In ospedale ho vissuto quarant’anni della mia vita e, anche se si. 🔗 Leggi su Quicomo.it

