L'Atalanta si avvicina al trasferimento di Giovane Santana, superando Inter e Juventus nella corsa al talento del Hellas Verona. Recenti sviluppi indicano un’accelerazione nel dossier, con l’Atalanta ora in prima posizione. La trattativa sta evolvendo rapidamente, e si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Accelerazione improvvisa sul futuro di Giovane Santana. Nelle ultime ore si registra un cambio di scenario nella corsa al talento del Hellas Verona: l’ Atalanta ha messo la freccia e si è portata davanti alle concorrenti. Dopo settimane di interesse diffuso, con Inter e Juventus sullo sfondo, il club bergamasco è il primo ad aver avviato contatti formali con la società scaligera. La trattativa entra ora nella fase calda. Le cifre dell’operazione sono considerate sostenibili ma significative: sul tavolo c’è una valutazione intorno ai 15 milioni di euro. A riportare il sorpasso è Orazio Accomando. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Santana, scatto Atalanta: sorpasso su Inter e Juve

