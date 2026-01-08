Sanremo 2026 Max Pezzali ospite fisso | l’annuncio di Carlo Conti

Durante il Festival di Sanremo 2026, Max Pezzali sarà presente come ospite fisso, esibendosi in tutte e cinque le serate. L’annuncio, confermato da Carlo Conti, prevede la partecipazione dell’artista dal palco della nave ormeggiata di fronte alla città dei fiori. Questa scelta rafforza il ruolo di Pezzali come figura di rilievo nel panorama musicale italiano, contribuendo alla continuità della tradizione sanremese.

Max Pezzali sarà ospite al Festival di Sanremo 2026: si esibirà tutte e cinque le serate dal palco della nave ancorata davanti alla città dei fiori. Lo ha annunciato il direttore artistico della kermesse, Carlo Conti, intervenendo in collegamento con l’edizione serale del Tg1 di ieri sera, mercoledì 7 gennaio. “Avete presente quella nave che getta l’ancora davanti a Sanremo? Di solito su quel palco si alternavano diversi artisti, quest’anno ci sarà un unico grande nome che ogni sera farà festa con la sua musica, energia, allegria: è Max Pezzali, che tutte le sere sarà con noi al festival”, ha detto Conti. 🔗 Leggi su Tpi.it

