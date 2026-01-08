Sanremo 2026 l’annuncio di Carlo Conti | Max Pezzali ospite fisso
Durante la conferenza stampa di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato che Max Pezzali sarà ospite fisso del festival, portando la sua presenza dal palco della nave. Questa scelta rafforza il legame tra il cantautore e l’evento, offrendo un contributo stabile alla manifestazione. La partecipazione di Pezzali rappresenta un elemento di continuità e interesse per questa edizione, confermando l’importanza di figure di spicco nel panorama musicale italiano.
Max Pezzali sarà ospite fisso del Festival di Sanremo 2026 dal palco della nave. Arriva l’annuncio di Carlo Conti. Max Pezzali ospite del Festival di Sanremo 2026, dal palco della nave ancorata davanti alla città dei fiori: lo ha annunciato Carlo Conti in collegamento con il Tg1 delle 20. “Avete presente quella nave che getta . 🔗 Leggi su 2anews.it
