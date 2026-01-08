Sanremo 2026 l’annuncio di Carlo Conti | Max Pezzali ospite fisso

Durante la conferenza stampa di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato che Max Pezzali sarà ospite fisso del festival, portando la sua presenza dal palco della nave. Questa scelta rafforza il legame tra il cantautore e l’evento, offrendo un contributo stabile alla manifestazione. La partecipazione di Pezzali rappresenta un elemento di continuità e interesse per questa edizione, confermando l’importanza di figure di spicco nel panorama musicale italiano.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Max Pezzali: quale sarà il suo ruolo - Nell'edizione serale del TG1, Carlo Conti ha svelato che Max Pezzali sarà ospite fisso sulla nave Costa per tutta la durata della kermesse. donnaglamour.it

VIDEO| Sanremo 2026, Max Pezzali è il primo ospite - Sanremo 2026 entra nel vivo e, con l'avvicinarsi del festival, Carlo Conti è tornato al Tg1 annunciando la presenza di Max Pezzali ... dire.it

Sanremo 2026, Max Pezzali sarà l’anima della nave Costa l’annuncio di Conti al Tg1

#Sanremo2026 - Nuovo annuncio di @carloconti.tv stasera al Tg1 delle 20:00. #Tg1 facebook

Sanremo entra nel vivo con l'annuncio del primo ospite della 76ma edizione. Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha ufficializzato la scelta di Max Pezzali durante l'edizione delle 20 del Tg1. Quest'anno l'unico e solo protagonista di quello che accadr x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.