Sanremo 2026 la guida | cantanti ospiti conduttori e canzoni

Sanremo 2026, alla sua 76ª edizione, si prepara a ospitare i più noti artisti italiani e internazionali. La manifestazione si distingue per la presenza di cantanti, ospiti e conduttori che contribuiranno a definire il suo andamento. Questa guida offre un panorama completo delle novità, delle canzoni in gara e degli eventi principali, offrendo un punto di riferimento per seguire l’appuntamento più importante della musica italiana.

Sanremo è pronta a illuminarsi per l’edizione 2026 del Festival, la 76esima nella storia della kermesse della canzone italiana. Riflettori puntati, come sempre, sul Teatro Ariston. Quest’anno, la “Settimana Santa” della nostra musica si terrà alla fine di febbraio, dal 24 al 28, per lasciar posto alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che termineranno domenica 22. Direttore artistico e conduttore sarà per il secondo anno consecutivo – e il quinto in carriera dopo il trittico 2015-2017 – Carlo Conti. In gara 30 Big oltre a quattro Nuove proposte. Ecco tutto quello che bisogna sapere sul Festival. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sanremo 2026, la guida: cantanti, ospiti, conduttori e canzoni Leggi anche: Sanremo 2026, svelati i titoli delle canzoni: l’elenco completo dei cantanti Leggi anche: Sanremo 2026: date, cantanti in gara, titoli delle canzoni, regolamento e biglietti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Festival di Sanremo 2026: programma serata per serata, date, conduttori, canzoni, big in gara e tutto quello che c'è da sapere; Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti: il super ospite della nave, in diretta per tutte le sere, ecco di quale cantante si tratta; FantaSanremo 2026, si comincia: sono uscite le Fantaquotazioni dei cantanti; Sanremo 2026, i cantanti e le canzoni. Tutto sul Festival e il programma delle serate. Festival di Sanremo 2026: programma serata per serata, date, conduttori, canzoni, big in gara e tutto quello che c'è da sapere - Nella fattispecie si tratta della 76esima edizione del Festival della canzone italiana. today.it

Festival di Sanremo 2026: scaletta segreta, conduttori sorpresa e i big che ribalteranno la gara - Programma serata per serataPrima serata del 24 febbraio 2026: esecuzione delle 30 canzoni dei Campioni, votano Giuria Sala Stampa, Tv e Web. assodigitale.it

FantaSanremo 2026, si comincia: sono uscite le Fantaquotazioni dei cantanti - 7 gennaio 2026: segnatevi questa data con la penna rossa, perché sarà a partire da questo momento che si apriranno ufficialmente le iscrizioni per la nuova edizione del Fantasanremo, il gioco che ... cosmopolitan.com

Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big

