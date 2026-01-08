Sanremo 2026 Conti rivela altre novità sul DopoFestival e lo spin off SanremoTop

Sanremo 2026 si avvicina e Carlo Conti ha condiviso alcune anticipazioni sul DopoFestival e sul nuovo spin-off SanremoTop. Mentre si avvicinano le date dell’evento, l’attenzione si concentra sulle novità che caratterizzeranno questa edizione, offrendo ai fan un’anteprima di ciò che ci aspetta. Restano da scoprire ulteriori dettagli e aggiornamenti su un’edizione che promette di essere interessante e ricca di novità.

Sanremo 2026, Carlo Conti sta iniziando a scoprire tutte le novità e le sorprese si questa nuova edizione. Non ha usato slide, non ha portato grafici, non ha pronunciato la parola “rivoluzione”. Carlo Conti sta già iniziando a preparare i telespettatori a guardare il Festival di Sanremo 2026. Le novitá sono tante e piano piano tra un edizione dal TG1 ed un’altra sta rivelando dettagli inaspettati. Ieri sera, il direttore artistico e conduttore del festival al Tg1 ha svelato che Max Pezzali sarà il primo super ospite di questa nuova edizione e tutte le sere canterà sulla costa Toscana. Leggi anche Giulia Salemi, dal lavoro all’amore per Pierpaolo e Kian: spunta una smentita Mentre si attende l’annuncio delle co conduttrici che affiancheranno proprio Carlo Conti é stato proprio lui a svelare chi condurrà il PrimaFestival, il DopoFestival, ed infine lo spin off SanremoTop che andrà in onda su Rai Uno il 7 e il 14 marzo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Samira Lui sarà davvero co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026? Lei ha fatto chiarezza, ecco le sue parole; «Me ne vado». Samira Lui smentisce le voci su Sanremo 2026: il siparietto con Gerry Scotti che rivela il suo futuro; Sanremo 2026, Carlo Conti: Max Pezzali ospite fisso ogni sera sul palco della nave; “No, ho male ai piedi, per quello me ne vado”: Samira Lui smentisce la sua presenza a Sanremo 2026.

