Sanita’ | Rocca progetto nuovo Umberto I Roma e’ svolta storica

Il progetto per il nuovo policlinico Umberto I di Roma rappresenta un'importante tappa nel miglioramento delle strutture sanitarie della città. L'iniziativa mira a modernizzare le attrezzature e a garantire servizi più efficienti e di qualità ai cittadini. Questa trasformazione si configura come un passo significativo nel rafforzamento del sistema sanitario locale, assicurando un’assistenza più efficace e sostenibile nel tempo.

Il progetto per il nuovo policlinico Umberto I di Roma "costituisce una vera e propria svolta storica". Questo è quanto afferma su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che è intervenuto oggi alla presentazione del piano, proposto dalla Sapienza, per la rigenerazione urbana e architettonica dell'importante struttura sanitaria. "Dopo oltre 25 anni di complessità e rinvii, finalmente giunge un risultato concreto che mira a valorizzare l'eccellenza del policlinico più antico d'Italia. Il progetto, sviluppato dalla Sapienza Università di Roma e frutto di un impegno collettivo da parte di tutte le istituzioni coinvolte, prevede la transizione dagli oltre 50 edifici attualmente esistenti a un nuovo monoblocco situato su viale dell'Università – spiega Rocca -.

