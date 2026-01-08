Sanita’ | Rocca nuovo Umberto I Roma avra’ impatto ambientale zero e meno spese

Il nuovo Policlinico Umberto I di Roma, progettato per sostituire i 51 edifici esistenti con un moderno monoblocco, mira a ridurre significativamente l’impatto ambientale e i costi di gestione. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha sottolineato l’obiettivo di realizzare una struttura a impatto zero, contribuendo a un sistema sanitario più sostenibile e efficiente.

In merito al progetto di realizzazione del nuovo policlinico Umberto I di Roma, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha dichiarato: "Passeremo da una struttura ospedaliera composta da 51 edifici a un moderno monoblocco che avrà un impatto ambientale pari a zero. Attualmente, il policlinico Umberto I comporta una spesa aggiuntiva di 70 milioni di euro all'anno a causa della configurazione della struttura esistente. Tuttavia, siamo certi che in un arco di 10 anni riusciremo a recuperare l'investimento effettuato". Rocca ha fatto queste affermazioni durante la presentazione del progetto di rigenerazione urbana e architettonica del policlinico, un'iniziativa proposta dall'Ateneo della Sapienza.

