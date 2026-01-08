Il progetto di rinnovamento del Policlinico Umberto I di Roma, condotto da Polimeni della Sapienza, si distingue come un esempio di collaborazione e innovazione nel settore sanitario. Basato sul metodo ‘Giubileo’, mira a creare una città cura che integri ricerca e assistenza, promuovendo un modello sostenibile e moderno per il futuro della sanità romana.

Il progetto di rinnovamento del policlinico Umberto I di Roma rappresenta “un esempio di un grandissimo lavoro di squadra, fondato sul metodo ‘Giubileo’. Si tratta di uno dei rari casi in cui la Sovraintendenza decide di non imporre vincoli, ma di rimuoverli. Inoltre, è un progetto audace che si proietta verso una Città dedicata alla cura, alla conoscenza e alla ricerca. Gli spazi che si libereranno grazie a questo progetto potranno essere riutilizzati per gli studenti, ma anche per la comunità, creando residenze per anziani”. Queste sono state le parole pronunciate dalla rettrice dell’Università Sapienza di Roma, Antonella Polimeni, durante la presentazione del piano di rigenerazione urbana e architettonica del policlinico, avanzato dallo stesso Ateneo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: Polimeni (Sapienza), progetto Umberto I Roma visionario, nasce citta’ cura e ricerca

