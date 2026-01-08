Sanità in crisi D’Agostino FI | Pronto soccorso al collasso Fico agisca subito

Il pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino si trova in difficoltà a causa di un crescente sovraffollamento, riflesso di problemi strutturali che si sono accumulati negli ultimi anni. La situazione evidenzia una crisi più vasta del sistema sanitario campano, richiedendo interventi tempestivi e strategie efficaci per migliorare l’assistenza e alleggerire le strutture ospedaliere.

