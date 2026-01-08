Sanità Giuliano UGL | Soddisfatti per straordinari tassati al 5% anche nel privato accreditato
Giuliano di UGL esprime soddisfazione per l'estensione dell'imposta agevolata al 5% sugli straordinari anche nel settore privato accreditato, come previsto dalla Legge di Bilancio 2026. Questa misura riguarda in particolare gli infermieri e rappresenta un passo importante per migliorare le condizioni lavorative nel settore sanitario, garantendo maggiore equità tra pubblico e privato.
“Accogliamo con favore l'estensione dell'imposta agevolata al 5% sul lavoro straordinario anche agli infermieri del privato accreditato, così come previsto dal comma 944 della Legge di Bilancio 2026. Si tratta di un intervento che va nella giusta direzione e che riconosce, almeno in parte, l'impegno straordinario di chi ogni giorno garantisce la continuità dell'assistenza sanitaria nel nostro Paese.” Lo afferma il Segretario Nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano, che aggiunge: “È un risultato importante, che come UGL Salute rivendichiamo con forza, perché da anni chiediamo misure concrete per valorizzare il lavoro degli operatori sanitari, troppo spesso dimenticati nonostante il loro ruolo essenziale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Sanità, Giuliano (UGL): “Restituzione straordinari è una vergogna. Infermieri e OSS malpagati e ora anche vessati”
Leggi anche: Sanità in Campania, più risorse per il privato accreditato
Sanità, Giuliano (UGL): "Soddisfatti per straordinari tassati al 5% anche nel privato accreditato" - “Accogliamo con favore l’estensione dell’imposta agevolata al 5% sul lavoro straordinario anche agli infermieri del privato accreditato, così come previsto dal comma 944 della Legge di Bilancio 2026. iltempo.it
Giuliano (Ugl): “Soddisfatti della strada intrapresa dal governo” - In relazione ai due emendamenti al decreto Quota 100, riguardanti le novità per le assunzioni nel Ssn, il segretario nazionale dell'Ugl Sanità, Gianluca Giuliano, ha voluto commentare così: “Siamo ... quotidianosanita.it
Ospedale Colleferro, Giuliano (Ugl): “Da mesi continua a mancare personale medico in Ortopedia e Traumatologia” - Il sindacato sottolinea come, nonostante le sue continue sollecitazioni e le promesse a inizio giugno della ... quotidianosanita.it
I verbali del pentito Giuliano sulle tensioni tra i Lepre e i gruppi della Sanità: un summit tra ras per evitare una nuova guerra nel cuore di Napoli - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.