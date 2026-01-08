Sanita’ | arriva la svolta per il nuovo Umberto I Roma parte progetto da 1 miliardo

È stata avviata una fase importante per il nuovo policlinico Umberto I di Roma, con un investimento di un miliardo di euro. Il progetto prevede la creazione di un moderno campus universitario con servizi sanitari avanzati, contribuendo al potenziamento dell’offerta sanitaria e formativa nella capitale. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti verso un sistema sanitario più efficiente e innovativo per la città di Roma.

È finalmente giunta una svolta significativa per la realizzazione del nuovo policlinico Umberto I di Roma, destinato a trasformarsi in un autentico campus universitario di respiro europeo. Oggi, nell’Aula magna della Sapienza, è stata presentata la proposta di rigenerazione architettonica e urbana della vasta struttura ospedaliera e universitaria, che si estende su oltre 280 mila metri quadri e comprende più di 50 edifici. Questo policlinico, il più antico d’Italia, ha la sua origine nel 1888, anno in cui fu posata la prima pietra. L’investimento totale per la costruzione dell’ospedale ammonta a 1 miliardo di euro, risorse assegnate alla Regione Lazio dal ministero della Salute nell’ambito del Programma di investimento dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

