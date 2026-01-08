Sanatoria contributiva PA prorogata al 31 dicembre 2026 | il decreto Milleproroghe estende i termini per regolarizzare i versamenti senza sanzioni
Il decreto Milleproroghe 2026 ha prorogato al 31 dicembre 2026 la sanatoria contributiva per le pubbliche amministrazioni, estendendo i termini per regolarizzare i versamenti senza sanzioni. La misura riguarda enti come regioni, province, comuni e università, offrendo un’ulteriore possibilità di compliance fiscale senza penalità. Questa proroga rappresenta un’opportunità per gli enti pubblici di regolarizzare la propria posizione contributiva entro nuovi termini.
Il decreto Milleproroghe 2026 ha esteso al 31 dicembre 2026 la sospensione dei termini di prescrizione per gli obblighi contributivi delle pubbliche amministrazioni (regioni, province, comuni, università e altri enti pubblici). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
