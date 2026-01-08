Samsung al CES2026 toglie i veli alla TV Micro RGB più grande al mondo e alla nuova generazione del suo proiettore

Durante il CES 2026 di Las Vegas, Samsung ha svelato la TV Micro RGB più grande al mondo e la nuova generazione del suo proiettore. L’azienda continua a distinguersi nel settore dei display, offrendo soluzioni innovative che spaziano dall’alta gamma all’entertainment di tutti i giorni. Questi nuovi prodotti sottolineano l’impegno di Samsung nel migliorare l’esperienza visiva e tecnologica dei propri clienti.

Al CES 2026 di Las Vegas, Samsung conferma il proprio ruolo di riferimento nel mondo dei display presentando soluzioni che spaziano dall'ultra-premium all'intrattenimento quotidiano. Da un TV Micro RGB da 130 pollici che unisce tecnologia d'avanguardia e design museale, fino a un proiettore portatile sempre più intelligente grazie all'AI, la strategia è chiara: adattare l'esperienza visiva a ogni spazio, dimensione e stile di vita. Samsung Micro RGB da 130 pollici: un nuovo punto di riferimento per l'ultra-premium Samsung presenta al CES 2026 il primo TV Micro RGB da 130 pollici al mondo, vendendo il modello R95H essere un prodotto che non si focalizza soltanto alle dimensioni, ma inaugura una nuova direzione per il design e la qualità dell'immagine nella fascia ultra-premium.

