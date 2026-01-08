Samanta adottata da bambina dopo cinquant' anni ritrova fratelli e sorelle in una notte grazie a un appello su Facebook

Samanta, adottata nel Veneziano da bambina, ha ritrovato i suoi fratelli e sorelle dopo cinquant'anni grazie a un appello su Facebook. La notte dell'Epifania, attraverso i social, è riuscita a ricostruire la storia della propria famiglia, scoprendo di essere l’ultima di otto fratelli separati dopo la morte della madre. Un ritrovamento che ha dato nuova vita alla sua ricerca di radici e identità.

