Samanta adottata da bambina dopo cinquant' anni ritrova fratelli e sorelle in una notte grazie a un appello su Facebook

Da vanityfair.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Samanta, adottata nel Veneziano da bambina, ha ritrovato i suoi fratelli e sorelle dopo cinquant'anni grazie a un appello su Facebook. La notte dell'Epifania, attraverso i social, è riuscita a ricostruire la storia della propria famiglia, scoprendo di essere l’ultima di otto fratelli separati dopo la morte della madre. Un ritrovamento che ha dato nuova vita alla sua ricerca di radici e identità.

La donna, adottata nel Veneziano a pochi mesi, la notte dell'Epifania riesce a ricostruire grazie ai social la storia della sua famiglia: era l'ultima di 8 fratelli separati dopo la morte della madre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

samanta adottata da bambina dopo cinquant anni ritrova fratelli e sorelle in una notte grazie a un appello su facebook

© Vanityfair.it - Samanta, adottata da bambina, dopo cinquant'anni ritrova fratelli e sorelle in una notte grazie a un appello su Facebook

Leggi anche: Appello su Facebook: in una notte Samanta ritrova fratelli e sorelle

Leggi anche: Adottata da bambina dopo la morte della mamma, 50 anni dopo lancia un appello sui social e ritrova le sorelle

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Adottata da bimba, cerca la sua famiglia: «Eravamo 9 fratelli, aiutatemi». La trova dopo 50 anni grazie a un post anonimo sui social; Adottata da bambina, ritrova quattro sorelle dopo 50 anni grazie a Facebook.

samanta adottata bambina dopoAdottata da bambina dopo la morte della mamma, 50 anni dopo lancia un appello sui social e ritrova le sorelle - Samantha, 50 anni, adottata dopo la morte della madre, ha lanciato un appello sui social per ritrovare le sue sorelle e i suoi fratelli ... fanpage.it

samanta adottata bambina dopoAppello su Facebook: in una notte Samanta ritrova fratelli e sorelle - La donna, adottata nel Veneziano a pochi mesi, la notte dell'Epifania riesce a ricostruire grazie ai social la storia della sua famiglia: 8 fratelli separati dopo la morte della madre ... vanityfair.it

samanta adottata bambina dopoSamantha viene adottata da piccola dopo la morte della mamma. Cerca gli 8 fratelli sui social dopo 60 anni, poi la risposta: «Conosco tutta la tua storia» - Ci siamo svegliati ieri mattina ricordando la storia dei Re Magi che dall’estremo Oriente andavano in cerca di un bambino, mentre lo stesso giorno una bambina ... ilgazzettino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.