Saluti romani ad Acca Larentia | informativa della digos in procura

La Digos di Roma ha consegnato in procura un'ulteriore informativa riguardante i saluti romani durante la commemorazione di Acca Larentia. Come lo scorso anno, l'evento si è svolto davanti all'ex sede dell'MSI e ha visto la partecipazione di oltre mille persone appartenenti a movimenti di estrema destra. La vicenda rimane sotto osservazione delle autorità per approfondimenti e verifiche.

Come lo scorso anno. Una prima informativa della digos della questura di Roma è stata portata ieri sera a piazzale Clodio in relazione alla commemorazione di Acca Larentia che ha visto la partecipazione davanti all'ex sede dell'Msi di oltre mille appartenenti a movimenti di estrema destra

Torna la violenza nel giorno di Acca Larentia. Meloni: 'Pacificazione' - Lo spettro degli anni di piombo torna a incombere sulla Capitale nel giorno del ricordo di Acca Larentia, mentre la violenza politica riaffiora in forme diverse ma convergenti. ansa.it

Acca Larentia, militanti aggrediti. «Non torni la violenza politica». Polemica per il raduno con i saluti romani - ROMA Prima l'aggressione a quattro attivisti di Gioventù nazionale, intenti ad affiggere manifesti per le celebrazioni di Acca Larentia. ilmessaggero.it

«Viva l'Italia antifascista», Il grido di una donna interrompe la commemorazione di Acca Larentia

In via Acca Larentia tornano, ancora una volta, i saluti romani - facebook.com facebook

