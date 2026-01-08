Alessio Sacconi, ex capitano del Terranuova Traiana, ha commentato la sua esperienza nel club toscano, sottolineando quanto quegli anni siano rimasti impresse nel suo cuore. Ora attaccante della Sansovino, seconda nel girone B di Eccellenza Toscana, Sacconi rivela il legame speciale con Terranuova, evidenziando l’importanza di un passato che ha contribuito alla sua crescita professionale.

"Gli anni trascorsi a Terranuova resteranno per sempre nel mio cuore". Parola di Alessio Sacconi, ex capitano del Terranuova Traiana e oggi attaccante della Sansovino, seconda nel girone B di Eccellenza Toscana. Un lungo trascorso con i biancorossi, iniziato nel campionato 2018-2019 dopo sei stagioni con la Bucinese tra Promozione ed Eccellenza e due stagioni di Promozione con l’Arno Laterina. Nel corso degli anni è diventato una vera e propria bandiera. 210 presenze e 63 gol fatti sono i numeri da capogiro che gli hanno permesso di entrare nella storia della società valdarnese. "Lo scorso anno - ha raccontato - al termine del campionato con la conquista della salvezza, ho ritenuto fosse arrivato il momento giusto per dare una svolta alla mia carriera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sacconi: "La Sansovino? Come il Terranuova"

"Terranuova all’assalto della D". Festa Coppa: a Sacconi non basta - Alessio Sacconi ha commentato così lo storico traguardo raggiunto dal Traiana, che mercoledì si è aggiudicato la coppa di ... lanazione.it

Sansovino, Sacconi segna il gol scaccia-crisi - ANGHIARI – La Sansovino torna a sorridere dopo due passi falsi consecutivi tra campionato e Coppa Italia. lanazione.it

Sacconi spaventa la capolista. Sansovino ripresa: è pari - RONDINELLA: Dainelli, Noviello, Zellini (40’ st Bencini), Mazzolli (28’st Saccardi), Ciardini, Cellai (44’st Bianchini), Nannelli, Baldesi, Polo, Massai, Ricchi ... msn.com

VITTORIA Sacconi De Filippo Pasquinuzzi Iacomoni #lasansovino #arancioblé - facebook.com facebook