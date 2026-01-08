Sabrina Ferilli torna in televisione con la fiction A testa alta – Il coraggio di una donna, trasmessa su Canale 5. La serie, che ha riscosso interesse sin dal debutto del 7 gennaio, conta un certo numero di puntate complessive. In questo articolo, troverai le informazioni aggiornate sulle puntate, le anticipazioni della seconda settimana e i dettagli sulla trama.

Sabrina Ferilli ha vinto su tutto con la nuova fiction, A testa alta – Il coraggio di una donn a. La prima puntata, andata in onda su Canale 5 in prima serata mercoledì 7 gennaio, è stata un successo indescrivibile di pubblico e di critica. Sabrina Ferilli, perché è piaciuta a tutti. La prima puntata di A testa alta – Il coraggio di una donna ha raggiunto il top degli ascolti, ottenendo il 25,2% di share, incollando al piccolo schermo ben 4.035.000 spettatori. Il resto della programmazione televisiva è sparito. Sabrina Ferilli, che nella serie interpreta Virginia Terzi, ha toccato il cuore del pubblico ma ha anche più che convinto la critica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sabrina Ferilli in A testa alta, quante puntate sono e anticipazioni del 14 gennaio

Leggi anche: 'A testa alta – Il coraggio di una donna': trama, cast, quante puntate sono e tutte le anticipazioni sulla fiction con Sabrina Ferilli al via dal 7 gennaio 2026 su Canale 5

Leggi anche: A Testa Alta replica in tv e in streaming: quante puntate sono, dove rivedere la fiction con Sabrina Ferilli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

A testa alta, il cast della fiction con Sabrina Ferilli da stasera in tv; A testa alta, la serie con Sabrina Ferilli su Canale 5 con una preside vittima di revenge porn: quando il video privato finisce in rete la scuola diventa il teatro del giudizio collettivo sulla vita intima; A testa alta: trama, cast, quante puntate sono, location; Sabrina Ferilli in 'A testa alta': preside vittima di revenge porn su Canale 5.

La trasformazione di Sabrina Ferilli in A testa alta: addio onde, è il momento dei ricci vaporosi - Il coraggio di una donna Sabrina Ferilli è apparsa un tantino diversa dal solito? fanpage.it