Sabrina Ferilli in A testa alta quante puntate sono e anticipazioni del 14 gennaio
Sabrina Ferilli torna in televisione con la fiction A testa alta – Il coraggio di una donna, trasmessa su Canale 5. La serie, che ha riscosso interesse sin dal debutto del 7 gennaio, conta un certo numero di puntate complessive. In questo articolo, troverai le informazioni aggiornate sulle puntate, le anticipazioni della seconda settimana e i dettagli sulla trama.
Sabrina Ferilli ha vinto su tutto con la nuova fiction, A testa alta – Il coraggio di una donn a. La prima puntata, andata in onda su Canale 5 in prima serata mercoledì 7 gennaio, è stata un successo indescrivibile di pubblico e di critica. Sabrina Ferilli, perché è piaciuta a tutti. La prima puntata di A testa alta – Il coraggio di una donna ha raggiunto il top degli ascolti, ottenendo il 25,2% di share, incollando al piccolo schermo ben 4.035.000 spettatori. Il resto della programmazione televisiva è sparito. Sabrina Ferilli, che nella serie interpreta Virginia Terzi, ha toccato il cuore del pubblico ma ha anche più che convinto la critica. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: 'A testa alta – Il coraggio di una donna': trama, cast, quante puntate sono e tutte le anticipazioni sulla fiction con Sabrina Ferilli al via dal 7 gennaio 2026 su Canale 5
Leggi anche: A Testa Alta replica in tv e in streaming: quante puntate sono, dove rivedere la fiction con Sabrina Ferilli
A testa alta, il cast della fiction con Sabrina Ferilli da stasera in tv; A testa alta, la serie con Sabrina Ferilli su Canale 5 con una preside vittima di revenge porn: quando il video privato finisce in rete la scuola diventa il teatro del giudizio collettivo sulla vita intima; A testa alta: trama, cast, quante puntate sono, location; Sabrina Ferilli in 'A testa alta': preside vittima di revenge porn su Canale 5.
La trasformazione di Sabrina Ferilli in A testa alta: addio onde, è il momento dei ricci vaporosi - Il coraggio di una donna Sabrina Ferilli è apparsa un tantino diversa dal solito? fanpage.it
Ascolti tv, Canale 5 A Testa Alta, anzi altissima: Ferilli, che picchi su Canale 5 nella serie tv sul revenge porn - Trend, numeri e la storia - "A Testa Alta, il coraggio di una donna" mette la quinta e stravince la sfida degli ascolti tv. affaritaliani.it
Ascolti tv ieri (7 gennaio): trionfo Sabrina Ferilli, A Testa Alta parte col botto e asfalta Zeno - La nuova fiction Mediaset vince la prima serata con più di 4 milioni di spettatori, Tempi Supplementari si ferma al 13,1% di share: tutti i dati Auditel ... libero.it
Una vita normale. Un video diffuso senza il suo consenso. La storia inizia da qui La prima puntata della nuova serie #ATestaAlta, con Sabrina Ferilli, vi aspetta in streaming su #MediasetInfinity https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/atestaaltailcoraggiodi - facebook.com facebook
Mancano solo poche ore all'inizio della serie #ATestaAlta, con Sabrina Ferilli La prima puntata vi aspetta questa sera in prima serata su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity! @fictionmediaset x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.