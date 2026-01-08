Sabatini risponde a Spalletti | I videini sugli allenatori e i rigori li ho fatti anche per altri sono mie opinioni

Durante la trasmissione Pressing, Sandro Sabatini ha commentato le dichiarazioni di Luciano Spalletti, che potrebbe aver fatto riferimento a lui nella conferenza stampa post-partita Sassuolo-Juventus. Sabatini ha precisato che i video sugli allenatori e i rigori sono opinioni personali, e che li ha realizzati anche per altri professionisti. La sua posizione chiarisce il contesto delle sue affermazioni e il rapporto con le parole di Spalletti.

Il giornalista Sandro Sabatini, durante la trasmissione Pressing, ha commentato le parole di Luciano Spalletti nella conferenza stampa post-partita di Sassuolo-Juventus, dove il tecnico potrebbe rivolgersi a lui (non ha fatto nomi). La risposta di Sabatini a Spalletti. «Se Spalletti si rivolgeva a me, rispondo. Le allusioni non mi piacciono. Ho visto tanti videini. Se l’è presa col mio e non con quelli in cui si diceva che David era stato indegno. I videini sugli allenatori e rigori li ho fatti per Gasperini con Lookman, con Fonseca al Milan a Firenze, l’ho fatto sulla Fiorentina con Kean e Mandragora. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sabatini risponde a Spalletti: «I videini sugli allenatori e i rigori li ho fatti anche per altri, sono mie opinioni» Leggi anche: Sandro Sabatini risponde a Spalletti: “Fa allusioni ineleganti. Io ho visto altri videini…” Leggi anche: "Le mie non sono opinioni", "Sono verità rivelate". Rissa tv Travaglio-Gruber Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sabatini risponde a Spalletti: Allusioni fuori realtà, e io non tifo per nessuno!; Spalletti attacca: “Fanno video col cellulare perché hanno un amico che allena altrove. Sappiamo tutto; Edizione ore 13.00 del 5 gennaio; Ordine: Spalletti doveva prendersela con Locatelli, non con Sabatini. Pagina 0 | Sabatini risponde a Spalletti: "Fuori da realtà ed eleganza, non tifo". Poi la frecciatina Nazionale - Il giornalista si è sentito colpito dalle parole del tecnico bianconero in occasione di Sassuolo- tuttosport.com

