Sabatini replica risentita a Spalletti | Allusioni fuori dalla realtà e poco eleganti non mi sono piaciute Poi la provocazione su Allegri

Sabatini risponde alle recenti dichiarazioni di Spalletti, definendo le sue allusioni fuori dalla realtà e poco eleganti. La replica del dirigente si concentra sulla volontà di mantenere un tono rispettoso, pur esprimendo disappunto. La discussione si estende anche alla possibile provocazione su Allegri, alimentando il dibattito tra le parti coinvolte.

Sabatini, replica risentita a Spalletti: «Allusioni fuori dalla realtà e poco eleganti, non mi sono piaciute». Le parole del giornalista. La polemica a distanza tra Luciano Spalletti e Sandro Sabatini si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo lo sfogo del tecnico della Juventus nel post-partita contro il Sassuolo — in cui aveva stigmatizzato i « videini fatti col cellulare » e alluso a presunte amicizie con altri allenatori — è arrivata la replica diretta del giornalista negli studi di Mediaset. Sabatini, pur non essendo stato citato nominalmente da Spalletti, ha raccolto il guanto di sfida, rivendicando la propria libertà di critica e respingendo le accuse di parzialità: « Se Spalletti alludeva a me, rispondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

