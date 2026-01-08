Sabalenka sfida le nuove regole del tennis | Una cosa folle Sono pronta a farmi punire nel 2026

Aryna Sabalenka esprime le sue preoccupazioni riguardo all'intenso calendario del tennis femminile, che ha portato a un aumento dei tornei obbligatori. La giocatrice definisce questa situazione “una cosa folle” e si dice pronta ad affrontare eventuali conseguenze nel 2026. La sua posizione mette in luce le sfide di un calendario sempre più fitto e le implicazioni per il benessere degli atleti.

Aryna Sabalenka: "Voglio la rivincita con Nick Kyrgios, ma con regole diverse" - Dopo la Battaglia dei Sessi, la tennista bielorussa ha proposto una nuova sfida all'australiano, modificando però il formato ... msn.com

Sabalenka polemica con il calendario: “Tutto cio è folle, la federazione protegge i propri interessi ma non noi”. - La numero uno al mondo fa polemica per una situazione poco gradita e che crea problematiche a praticamente tutte le tenniste. tennisitaliano.it

Iva Swiatek ha avuto modo di parlare della “Battaglia dei sessi”, la sfida amichevole giocata tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios. La polacca non è sembrata particolarmente favorevole a questi tipi di avvertimenti: “No, non l'ho guardata, perché non guardo cos - facebook.com facebook

#Sabalenka sfida le critiche sulla battaglia dei sessi: “Voglio rigiocare, ma cambierei qualcosa…” x.com

