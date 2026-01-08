Sabalenka sfida le nuove regole del tennis | Una cosa folle Sono pronta a farmi punire nel 2026

Aryna Sabalenka esprime le sue preoccupazioni riguardo all'intenso calendario del tennis femminile, che ha portato a un aumento dei tornei obbligatori. La giocatrice definisce questa situazione “una cosa folle” e si dice pronta ad affrontare eventuali conseguenze nel 2026. La sua posizione mette in luce le sfide di un calendario sempre più fitto e le implicazioni per il benessere degli atleti.

Aryna Sabalenka si sfoga sul calendario del tennis femminile più fitto rispetto al passato, con i tornei obbligatori che sono aumentati. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

