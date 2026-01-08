Russo | Sanità al collasso in Sicilia anche Corte dei Conti certifica gestione fallimentare

La situazione della sanità in Sicilia è al centro di preoccupazioni crescenti, con la Corte dei Conti che ha evidenziato criticità nella gestione del sistema sanitario regionale. L’assessore alla Salute, Daniela Faraoni, sembra minimizzare le rilevazioni, che invece si articolano in più punti, sottolineando la necessità di un’analisi approfondita e di interventi concreti per affrontare le criticità.

"L'assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, finge di non sapere che i rilievi della Corte dei conti sul sistema sanitario regionale sono articolati in 10 punti. Limitarsi ad emettere un provvedimento per regolamentare 'solo' il lavoro intramoenia dei medici pubblici vuol dire non volere prendere atto delle gravissime criticità che da sempre evidenziamo e che ora sono state messe su.

