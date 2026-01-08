Rubano una borsa in un locale di piazza Cordusio | arrestati

Nella zona di piazza Cordusio a Milano, si è verificato un furto di una borsa in un locale. Le autorità hanno prontamente intervenuto, arrestando i sospetti responsabili. Questo episodio conferma come le forze dell’ordine siano attive nel contrasto ai reati predatori, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi pubblici e commerciali della città.

Milano, 8 gennaio 2026 – I predatori di borse nei negozi sono in attività permanente ed effettiva. Fortunatamente le forze dell'ordine hanno occhi ben allenati ai loro "magheggi", riuscendo spesso a sventare gli attacchi. Il colpo. Un uomo e una donna, il primo di nazionalità boliviana di 39 anni e la seconda di nazionalità peruviana di 35 anni, entrambi domiciliati a Milano, sono stati arrestati ieri pomeriggio, mercoledì 7 gennaio, da agenti del nucleo Reati Predatori della Polizia Locali con l'accusa di furto aggravato in concorso. Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio, gli agenti della Polizia Locale erano impegnati in un servizio di controllo in abiti civili nelle principali aree commerciali cittadine.

