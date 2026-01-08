Rotary Valle Telesina | congratulazioni a Emilio Franco nuovo Presidente della Federazione degli Architetti campani

Il Rotary Valle Telesina si congratula con Emilio Franco per la nomina a Presidente della Federazione degli Architetti campani. La nomina coinvolge i territori di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, e segna un passo importante per il settore. Il club, il consiglio direttivo e i soci esprimono il loro sostegno e auguri di buon lavoro al nuovo presidente.

Comunicato Stampa Emilio Franco guiderà la nuova Federazione regionale degli Ordini degli Architetti PPC, che riunisce Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i soci del Rotary Club Valle Telesina esprimono le più vive

