Roma Zirkzee in bilico | tutto nelle mani di Solskjaer

La Roma si trova a un passo da definire il futuro di Joshua Zirkzee, in un momento di grande incertezza. La trattativa, ancora in corso, è ora influenzata da nuovi sviluppi, lasciando tutto nelle mani di Solskjaer e della società. Le prossime ore saranno decisive per chiarire il destino dell’attaccante olandese, mentre il mercato si avvicina alla conclusione.

La Roma entra nelle ore decisive del suo mercato offensivo. Il dossier Joshua Zirkzee resta aperto, ma lo scenario è cambiato improvvisamente. A Trigoria c'è consapevolezza che la trattativa, data fino a pochi giorni fa in forte discesa, dipenderà ora da una scelta tecnica che arriva dall'Inghilterra. Il punto di svolta è a Manchester. Il cambio in panchina dei Red Devils rimette tutto in discussione: sarà Ole Gunnar Solskjær a decidere se puntare sull'attaccante o autorizzarne l'uscita. La Roma, che lavora da settimane sul profilo con il ds Frederic Massara in prima linea, è pronta a garantire un'operazione importante, con un riscatto che può arrivare fino a 35 milioni.

