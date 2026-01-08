Roma-Zirkzee contatti continui | tutto appeso a Solskjaer

Roma continua a seguire Joshua Zirkzee, mantenendo i contatti con il suo entourage. La trattativa con l’attaccante olandese resta in fase di valutazione, sotto la supervisione di Solskjaer. Le comunicazioni tra le parti sono rimaste attive, ma al momento non ci sono sviluppi imminenti. La società rossoblù monitora attentamente la situazione, in attesa di eventuali aggiornamenti.

La Roma resta in pressing su Joshua Zirkzee, ma la trattativa entra in una fase di attesa delicata. Nelle ultime ore da Trigoria filtra una conferma chiara: i contatti non si sono mai fermati, né con il giocatore né con il suo entourage. Il nodo, però, è tutto a Manchester. Zirkzee spinge per la Roma. L'attaccante ha ribadito la volontà di tornare in Italia e ha indicato la Roma come priorità assoluta. Una posizione già comunicata anche al Manchester United, con cui i giallorossi avevano impostato un'intesa di massima per un'operazione in prestito con riscatto legato alla qualificazione in Champions League.

Mercato Roma, Massara vuole chiudere per Zirkzee e Raspadori

Roma scatenata: dopo Raspadori si avvicina Zirkzee. Sarà prestito con diritto a 38 milioni.

Il direttore della #AsRoma, #Massara, ha confermato che il club vuole ancora Joshua #Zirkzee ed è molto interessato a lui. La Roma è pronta a fare di tutto per chiudere l'operazione e sa che il giocatore è favorevole al trasferimento.

