roma vuole introdurre il limite di 30 km h ecco dove

Roma si appresta a limitare la velocità a 30 km/h in alcune zone della città, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. I dati relativi all’ultimo anno evidenziano 30.000 incidenti e 124 decessi, molti dei quali coinvolgono giovani. Questa misura intende ridurre i rischi e tutelare la vita di pedoni e automobilisti, contribuendo a rendere la città un luogo più sicuro per tutti.

AGI - Trentatremila incidenti e 124 morti in un anno: è il bilancio che continua a segnare la sicurezza stradale nella Capitale, con un impatto particolarmente grave sui giovani. Numeri che confermano come la riduzione degli incidenti proceda ancora troppo lentamente e renda necessarie misure strutturali, controlli più efficaci e un cambiamento dei comportamenti alla guida. Sul fronte della prevenzione, l'assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patanè ha ribadito la centralità dell'estensione delle Zone 30, a partire dal I Municipio, che sarà operativa dal 15 gennaio. "È una misura necessaria perché il centro storico è il municipio con il maggior numero di incidenti – ha spiegato – e non è un'area a scorrimento veloce. 🔗 Leggi su Agi.it

