Roma Sassuolo nel mirino | Ziolkowski promosso al centro della difesa

La Roma si prepara ad affrontare il Sassuolo nel prossimo incontro di Serie A, in programma sabato 10 alle ore 18.00 all’Olimpico. Per questa sfida, Ziolkowski è stato promosso al centro della difesa, offrendo nuove soluzioni alla squadra di Mourinho. Si tratta di un momento importante nel calendario del campionato, con entrambe le formazioni impegnate a consolidare le proprie posizioni in classifica.

La Roma tornerà in campo sabato 10 alle ore 18.00 all’Olimpico, dove ospiterà il Sassuolo di Fabio Grosso per il ventesimo turno di Serie A, il primo del girone di andata. I giallorossi hanno bisogno di confermare quanto di buono fatto vedere al Via del Mare contro il Lecce, come pure dovrebbe essere rinconfermata la formazione di martedì – squalificati a parte. Al centro della difesa, Ziolkowski ha finalmente iniziato a fare la voce grossa, inanellando diverse prestazioni positive fatte di prestanza fisica, concentrazione e qualità: per lui, non a caso, si preannuncia un altro match da titolare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

