Roma Raspadori sempre più vicino

Roma si avvicina a Raspadori, un’operazione che rappresenta più di un semplice acquisto di mercato. La società biancoceleste punta a rafforzare il reparto offensivo con una scelta strategica, riflettendo un progetto a medio termine. La trattativa si inquadra in un contesto di pianificazione accurata, volta a migliorare la competitività della squadra nel corso della stagione.

Il mercato offensivo della Roma ruota attorno a una scelta che va oltre il semplice rinforzo di gennaio. Giacomo Raspadori è diventato il nome-simbolo di questa fase: non solo per qualità tecniche, ma per ciò che rappresenta in termini di progetto. Le ultime ore hanno segnato un'accelerazione concreta, mentre il giocatore è impegnato con l' Atlético Madrid nella Supercoppa di Spagna, con il futuro che resta formalmente aperto ma sempre meno incerto. La sensazione, condivisa negli ambienti giallorossi, è che la trattativa abbia imboccato la direzione giusta. Accordo tra i club già impostato. Sul tavolo c'è da giorni un'intesa di massima tra Roma e Atlético.

