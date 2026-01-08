Roma-Raspadori la svolta è vicina | contratto quasi definito

La trattativa tra Roma e Giacomo Raspadori si avvicina alla conclusione. Dopo un periodo di negoziazioni, le ultime ore hanno segnato un’accelerazione decisiva, portando l’affare verso una fase ormai concreta. La società giallorossa sembra aver trovato l’accordo con il giocatore, rendendo prossima la definizione del trasferimento. Restano da attendere gli ultimi dettagli prima di ufficializzare il passaggio del calciatore alla Roma.

La trattativa ha cambiato passo. Nelle ultime ore la Roma ha accelerato con decisione su Giacomo Raspadori, trasformando un interesse concreto in un'operazione che ora viaggia verso il traguardo. A Trigoria il clima è quello delle giornate che precedono le chiusure importanti: pochi messaggi, contatti continui e una fiducia crescente sul buon esito dell'affare. La Roma spinge sull'attaccante. Dopo il confronto diretto tra Gian Piero Gasperini e la dirigenza, il mercato offensivo è diventato una priorità assoluta. La società ha individuato in Giacomo Raspadori il profilo ideale per completare il reparto: un giocatore già formato, capace di muoversi su più zone del fronte offensivo e pronto a inserirsi subito nei meccanismi della squadra.

