Roma-Raspadori la svolta è vicina | contratto quasi definito
La trattativa tra Roma e Giacomo Raspadori si avvicina alla conclusione. Dopo un periodo di negoziazioni, le ultime ore hanno segnato un’accelerazione decisiva, portando l’affare verso una fase ormai concreta. La società giallorossa sembra aver trovato l’accordo con il giocatore, rendendo prossima la definizione del trasferimento. Restano da attendere gli ultimi dettagli prima di ufficializzare il passaggio del calciatore alla Roma.
La trattativa ha cambiato passo. Nelle ultime ore la Roma ha accelerato con decisione su Giacomo Raspadori, trasformando un interesse concreto in un’operazione che ora viaggia verso il traguardo. A Trigoria il clima è quello delle giornate che precedono le chiusure importanti: pochi messaggi, contatti continui e una fiducia crescente sul buon esito dell’affare. La Roma spinge sull’attaccante. Dopo il confronto diretto tra Gian Piero Gasperini e la dirigenza, il mercato offensivo è diventato una priorità assoluta. La società ha individuato in Giacomo Raspadori il profilo ideale per completare il reparto: un giocatore già formato, capace di muoversi su più zone del fronte offensivo e pronto a inserirsi subito nei meccanismi della squadra. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Raspadori Roma: accelerata nella trattativa e chiusura vicina! Le cifre dell’affare, ecco quanto spenderanno i giallorossi
Leggi anche: Raspadori nella Roma di Gasperini: perché è un incastro tattico quasi naturale
Roma-Raspadori è fatta | accordo con l’Atletico e Lazio beffata.
Intrigo Raspadori, la Roma spinge ma la mossa a sorpresa della Lazio può cambiare tutto - Si riapre il derby per l’ex Napoli che sta decidendo se restare a Madrid fino a fine stagione oppure tornare in Serie A ... msn.com
Roma-Raspadori, segnale da Madrid: l'ex Napoli convocato per la Supercoppa - La notizia dell'ultim'ora riguarda la convocazione di Raspadori per la Supercoppa Spagnola (che si svolgerà dall'8 al 12 gennaio in Arabia Saudita): l'Atletico Madrid l'ha inserito nella lista dei ... fantacalcio.it
Roma, la strategia è chiara: fuori Baldanzi e Bailey (ma non solo…), dentro Raspadori e Zirkzee - Massara lavora sottotraccia, ma con idee chiarissime: doppio binario, doppio obiettivo, doppio colpo. corrieredellosport.it
#Raspadori- #Roma: apertura totale di ieri e contatto stamattina tra l’attaccante e i suoi agenti. Svolta sempre più vicina, primo nome di Gasperini da giugno x.com
Roma, Raspadori si avvicina Ieri durante l’incontro tra Massara e gli agenti di Raspadori c’era anche l’attaccante in collegamento. La Roma ha alzato l’offerta al giocatore e ora si respira maggiore ottimismo per la conclusione della trattativa. Sarebbe il ri - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.