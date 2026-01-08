Roma-Raspadori la svolta è vicina | contratto quasi definito

Roma e Giacomo Raspadori si avvicinano a una conclusione positiva. Dopo un periodo di trattative, le ultime ore hanno visto un’accelerazione significativa, portando l’accordo verso la definitiva definizione. La società giallorossa sta lavorando per ufficializzare il trasferimento, segnando un passo importante nel mercato di gennaio. La decisione sembra ormai vicina, aprendo nuove possibilità per il ruolo offensivo della squadra.

La trattativa ha cambiato passo. Nelle ultime ore la Roma ha accelerato con decisione su Giacomo Raspadori, trasformando un interesse concreto in un'operazione che ora viaggia verso il traguardo. A Trigoria il clima è quello delle giornate che precedono le chiusure importanti: pochi messaggi, contatti continui e una fiducia crescente sul buon esito dell'affare. La Roma spinge sull'attaccante. Dopo il confronto diretto tra Gian Piero Gasperini e la dirigenza, il mercato offensivo è diventato una priorità assoluta. La società ha individuato in Giacomo Raspadori il profilo ideale per completare il reparto: un giocatore già formato, capace di muoversi su più zone del fronte offensivo e pronto a inserirsi subito nei meccanismi della squadra.

