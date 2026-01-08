Roma mercato bloccato dai conti | servono plusvalenze entro giugno
La Roma sta riconsiderando le operazioni di mercato a causa delle restrizioni finanziarie in vigore. Per rispettare i vincoli economici, il club ha bisogno di generare plusvalenze entro il 30 giugno, rendendo prioritari i trasferimenti in uscita. Questa situazione impone un approccio più attento e strategico nelle prossime settimane, con l’obiettivo di riequilibrare i conti e rispettare le scadenze fiscali.
La Roma procede a fari spenti sul mercato e lo fa per una ragione molto concreta. Il club giallorosso è chiamato a rispettare vincoli economici stringenti e il tempo, in questo caso, è un fattore decisivo: entro il 30 giugno serviranno operazioni in uscita pesanti per riequilibrare i conti. Plusvalenze obbligatorie entro il 30 giugno. Il quadro finanziario è netto. Senza cessioni rilevanti, ogni manovra in entrata rischia di restare bloccata. A Trigoria sanno che il margine d’azione è ridotto e che le prossime scelte saranno condizionate più dal bilancio che dal campo. Non è una sorpresa: già in passato era stato chiarito che le finestre di mercato successive sarebbero state complesse, con una gestione improntata alla sopravvivenza economica prima ancora che al rafforzamento tecnico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
