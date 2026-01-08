La Roma sta riconsiderando le operazioni di mercato a causa delle restrizioni finanziarie in vigore. Per rispettare i vincoli economici, il club ha bisogno di generare plusvalenze entro il 30 giugno, rendendo prioritari i trasferimenti in uscita. Questa situazione impone un approccio più attento e strategico nelle prossime settimane, con l’obiettivo di riequilibrare i conti e rispettare le scadenze fiscali.

La Roma procede a fari spenti sul mercato e lo fa per una ragione molto concreta. Il club giallorosso è chiamato a rispettare vincoli economici stringenti e il tempo, in questo caso, è un fattore decisivo: entro il 30 giugno serviranno operazioni in uscita pesanti per riequilibrare i conti. Plusvalenze obbligatorie entro il 30 giugno. Il quadro finanziario è netto. Senza cessioni rilevanti, ogni manovra in entrata rischia di restare bloccata. A Trigoria sanno che il margine d’azione è ridotto e che le prossime scelte saranno condizionate più dal bilancio che dal campo. Non è una sorpresa: già in passato era stato chiarito che le finestre di mercato successive sarebbero state complesse, con una gestione improntata alla sopravvivenza economica prima ancora che al rafforzamento tecnico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, mercato bloccato dai conti: servono plusvalenze entro giugno

Leggi anche: Roma, rivoluzione Gasperini: plusvalenze, giovani e conti in ordine per cambiare modello

Leggi anche: Il mercato di piazza D'Armi sarà completato entro giugno 2026, parola del sindaco Daniele Silvetti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il calciomercato in salita di Roma e Lazio. Gasp muto, Sarri perde (anche) Guendouzi; Juve, Roma e Inter hanno speso più di due miliardi. Eppure mercato bloccato per il Napoli; Roma, mercato in stallo e tensioni interne: Gasperini spinge, Massara frena sui conti; Roma, Dovbyk sul mercato: Napoli informato, ma il saldo zero frena.

Il calciomercato in salita di Roma e Lazio. Gasp muto, Sarri perde (anche) Guendouzi - Chi ha i soldi (Roma) tarda a investirli e chi ha avuto il via libera dopo lo stop (estivo) per ora vende i migliori ... panorama.it

Roma, come stanno i conti in vista di gennaio. C'è una clausola con la Uefa, così è possibile il colpo Zirkzee - La Roma e il popolo romano sognano in grande in campo e, nonostante l'ennesimo stop in uno scontro diretto stagionale contro la Juventus, con Gian Piero Gasperini in panchina si è creato un legame ... calciomercato.com

Il Napoli studia un possibile colpo dalla Roma: "C'è un giocatore di troppo, si potrebbe discutere" - il Napoli ha i conti in regola, è una società sana e la parola debiti non sa manco cosa sia. msn.com