Roma | M5s ancora senza riscaldamento le case Ater di Valle Melaina

A Roma, le abitazioni Ater di Valle Melaina continuano a essere prive di riscaldamento, nonostante il prolungato periodo di pioggia intensa e le temperature in calo. La situazione evidenzia ancora una volta le criticità legate agli impianti di riscaldamento in alcune zone della città, sollevando preoccupazioni tra i residenti per le condizioni di comfort e sicurezza durante i mesi più freddi.

Dopo un prolungato periodo di pioggia intensa, Roma si trova ora “nella morsa del gelo: tuttavia, il riscaldamento continua a non arrivare ai piani alti delle abitazioni Ater situate in via di Valle Melaina. La situazione, già evidenziata dal Movimento 5 Stelle, sta diventando sempre più critica e mette in luce una condizione di disagio che non dovrebbe essere accettata in una Capitale europea. Rinnoviamo la nostra richiesta di un intervento immediato da parte della Pisana per restituire a queste famiglie la dignità che spetta a tutti gli altri cittadini romani”. Questo è quanto afferma in una nota Linda Meleo, capogruppo M5s in Assemblea Capitolina, insieme ai consiglieri M5S del Municipio III, Dario Quattromani e Marina Battisti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma, senza riscaldamento in casa Ater: 80enne ricoverata per polmonite

