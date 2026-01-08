Roma introduce il limite di 30 km h Ecco dove
Roma ha introdotto il limite di velocità di 30 km/h in alcune zone della città, nell’ambito di un intervento volto a migliorare la sicurezza stradale. In un contesto di oltre 30.000 incidenti e 124 vittime all’anno, questa misura mira a ridurre gli incidenti e tutelare soprattutto i giovani. Di seguito sono indicate le aree interessate e le motivazioni alla base di questa decisione.
AGI - Trentatremila incidenti e 124 morti in un anno: è il bilancio che continua a segnare la sicurezza stradale nella Capitale, con un impatto particolarmente grave sui giovani. Numeri che confermano come la riduzione degli incidenti proceda ancora troppo lentamente e renda necessarie misure strutturali, controlli più efficaci e un cambiamento dei comportamenti alla guida. Sul fronte della prevenzione, l'assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patanè ha ribadito la centralità dell'estensione delle Zone 30, a partire dal I Municipio, che sarà operativa dal 15 gennaio. "È una misura necessaria perché il centro storico è il municipio con il maggior numero di incidenti – ha spiegato – e non è un'area a scorrimento veloce. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Roma vuole introdurre il limite di 30 km/h. Ecco dove
Leggi anche: Sicurezza stradale: limite di velocità a 30 km/h sulla SP156 “San LuigiOrione” a Ercolano
Roma diventa Città 30, limite di 30 km/h nel centro storico dal 2026; Roma rallenta a 30 km/h: tra autovelox e strisce rialzate cosa cambia dal 15 gennaio; Mappa Autovelox e tutor 2025: dove sono?; Roma, dal 15 gennaio zona 30 in centro con cartelli ai varchi Ztl.
Roma rallenta, tutta la ZTL del centro storico diventa Zona 30: le strade interessate (e i nuovi autovelox) - Dal 15 gennaio 2026 tutta la ZTL del centro di Roma diventa Zona 30: meno incidenti, più sicurezza per i pedoni e aria più pulita. greenme.it
Roma, nelle ZTL del centro compare il limite dei 30 km/h - La Capitale estende la Zona 30 a tutto il centro storico, fissando un limite di 30 km/h in diverse strade che sino oggi hanno un limite di 50 km/h. virgilio.it
Roma, Ztl Centro “Zona 30” dal 15 gennaio: cosa cambia davvero per chi vive e lavora in Centro - Cartelli ai varchi, nuovi ritmi in strada, reazioni di residenti e negozi ... romait.it
A Decisão De Viajar O Ano Inteiro Nos Colocou À Prova
Roma introduce un limite generalizzato di 30 km/h in tutto il centro storico. L'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè annuncia una rivoluzione della circolazione: nessuna eccezione nemmeno per le grandi arterie. In arrivo attraversamenti pedonali rialzati, ulte - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.