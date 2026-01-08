roma introduce il limite di 30 km h ecco dove

Roma ha introdotto il limite di velocità di 30 km/h in alcune zone della città, nell’ambito di un piano per migliorare la sicurezza stradale. Con 30.000 incidenti e 124 decessi nell’ultimo anno, la città cerca di ridurre gli incidenti e tutelare soprattutto i giovani. Questa misura si inserisce in un quadro di interventi mirati a rendere le strade di Roma più sicure per tutti gli utenti.

AGI - Trentatremila incidenti e 124 morti in un anno: è il bilancio che continua a segnare la sicurezza stradale nella Capitale, con un impatto particolarmente grave sui giovani. Numeri che confermano come la riduzione degli incidenti proceda ancora troppo lentamente e renda necessarie misure strutturali, controlli più efficaci e un cambiamento dei comportamenti alla guida. Sul fronte della prevenzione, l'assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patanè ha ribadito la centralità dell'estensione delle Zone 30, a partire dal I Municipio, che sarà operativa dal 15 gennaio. "È una misura necessaria perché il centro storico è il municipio con il maggior numero di incidenti – ha spiegato – e non è un'area a scorrimento veloce. 🔗 Leggi su Agi.it

