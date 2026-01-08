Roma in pole per Raspadori | attesi solo gli ultimi passaggi

Roma è in vantaggio nella trattativa per Giacomo Raspadori, con segnali di progresso nelle ultime ore. Da Trigoria si esprime fiducia circa il buon esito dell’affare, considerando il club giallorosso l’unico a mantenere contatti concreti negli ultimi tempi. Ora, si attende il completamento degli ultimi passaggi burocratici per formalizzare il trasferimento.

La Roma resta in vantaggio nella corsa a Giacomo Raspadori. Nelle ultime ore da Trigoria filtra fiducia sul buon esito dell’operazione: il club giallorosso è l’unico ad aver portato avanti i contatti in modo concreto nelle ultime settimane e ora attende solo il completamento degli ultimi passaggi burocratici. Attorno al nome dell’attaccante si sono mossi diversi club nei mesi scorsi, ma senza un reale coinvolgimento diretto del giocatore. La svolta risale a metà dicembre, quando la Roma ha deciso di accelerare, mantenendo il controllo della trattativa mentre le altre piste si raffreddavano. A confermare lo scenario è Alfredo Pedullà, che ha ricostruito le tappe di una trattativa ormai entrata nella fase finale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Leggi anche: Calciomercato Roma, non solo Raspadori: Dragusin in pole per la difesa Leggi anche: Atalanta-Milan, Gabbia: “Sbagliati ultimi passaggi, gli attaccanti…” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Calciomercato Roma - I nomi per rinforzare la difesa: in pole Dragusin, piace anche un ex Lazio. Raspadori e la Roma sempre più vicini: ecco come Massara ha convinto il giocatore. E domani parla Gasperini - Il ds ha incontrato gli agenti e i familiari dell'ex Napoli: cresce l'ottimismo sull'affare dopo l'ultima offerta, attesa per le parole del tecnico giallorosso ... corrieredellosport.it

Raspadori alla Roma, ci siamo: operazione da 23 milioni di euro complessivi. Cifre e formula dell'accordo con l'Atletico Madrid - I giallorossi sarebbero ormai a un passo dal regalare a Gasperini un rinforzo in attacco nella finestra invernale di mercato. eurosport.it

Tutti in fila per Raspadori: Roma in pole, Lazio e Napoli in attesa - Giacomo Raspadori, attaccante passato all'Atletico Madrid in estate, sarebbe obiettivo di mercato concreto per Roma, Lazio e Napoli, ... europacalcio.it

Matiasic per NBA Europe: Roma in pole, Trieste snodo strategico x.com

Raspadori, la Roma sempre in pole per Perinetti! Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo della Roma, afferma: "Nonostante la concorrenza, la Roma resta la principale candidata per portare Raspadori nella Capitale". Un rinforzo perfetto per il reparto offensivo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.