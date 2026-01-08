Roma il calvario di Bailey | numeri e infortuni preoccupano

Roma, il percorso di Bailey si fa complicato a causa di numerosi infortuni e prestazioni non convincenti. La società aveva puntato su di lui come un investimento tecnico importante, ma le difficoltà fisiche e le continue assenze stanno influenzando il suo rendimento e il suo ruolo in squadra. Una situazione che richiede attenzione e valutazioni per il suo futuro nel club.

La Roma lo ha accolto come un'opportunità tecnica da valorizzare, ma il campo finora ha raccontato un'altra storia. L'avventura giallorossa di Bailey è diventata rapidamente una corsa contro il tempo, più che una progressione calcistica. Non per mancanza di fiducia, ma per un fisico che continua a presentare il conto nei momenti peggiori. Un inizio mai davvero iniziato. L'arrivo in estate alla Roma, in prestito con diritto di riscatto, avrebbe dovuto rappresentare un nuovo capitolo. Invece, prima ancora che la stagione entrasse nel vivo, è arrivato il primo stop: una lesione miotendinea al retto femorale destro che lo ha messo fuori causa già ad agosto.

Roma e Bailey più vicini: il giamaicano non convocato dall'Aston Villa, tutti i dettagli - Roma, poker della squadra di casa e un indiavolato sulla destra che ha creato non poche difficoltà ai giallorossi in quel primo tempo ... corrieredellosport.it

Roma, buone notizie per Bailey: nuovi accertamenti, può esser pronto per l'Europa League - L’impatto con la nuova realtà non è stato positivo per Leon Bailey, infortunatosi al primo allenamento e costretto a saltare le prime due giornate di campionato. tuttomercatoweb.com

Il calvario è finito. Dopo quel maledetto pomeriggio di Firenze, Edoardo Bove è pronto a tornare in campo Il centrocampista sta trattando la risoluzione del contratto con la Roma, poi ripartirà dall'estero, dove può giocare grazie all'utilizzo di un defibrillatore s - facebook.com facebook

574 giorni dopo Arkadiusz #Milik è stato convocato per la sfida di domani sera tra #Juventus e #Roma. Finito un calvario lungo 18 mesi. x.com

