Roma il calvario di Bailey | numeri e infortuni preoccupano

Bailey, arrivato a Roma con grandi aspettative, sta affrontando un percorso difficile. Tra numeri deludenti e infortuni frequenti, la sua situazione preoccupa tifosi e staff tecnico. Nonostante le potenzialità, l’attuale rendimento non ha soddisfatto le aspettative iniziali, rendendo necessarie riflessioni sulla sua integrazione e sul futuro nel club.

La Roma lo ha accolto come un'opportunità tecnica da valorizzare, ma il campo finora ha raccontato un'altra storia. L'avventura giallorossa di Bailey è diventata rapidamente una corsa contro il tempo, più che una progressione calcistica. Non per mancanza di fiducia, ma per un fisico che continua a presentare il conto nei momenti peggiori. Un inizio mai davvero iniziato. L'arrivo in estate alla Roma, in prestito con diritto di riscatto, avrebbe dovuto rappresentare un nuovo capitolo. Invece, prima ancora che la stagione entrasse nel vivo, è arrivato il primo stop: una lesione miotendinea al retto femorale destro che lo ha messo fuori causa già ad agosto.

