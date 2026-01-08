Roma Gasperini spinge | chiesto Fábio Silva ai Friedkin

Roma si prepara ad affrontare una fase di mercato importante, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco. La società, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, sta valutando diversi profili e ha avanzato la richiesta di Fábio Silva ai Friedkin. La finestra attuale rappresenta un momento chiave per definire le strategie e i rinforzi necessari a sostenere il progetto tecnico della squadra.

Il mercato della Roma entra nella fase calda e l'attacco diventa la priorità assoluta. A Trigoria si lavora per consegnare rinforzi mirati a Gian Piero Gasperini, considerata decisiva questa finestra per indirizzare il nuovo corso tecnico. Nel vertice andato in scena con la proprietà, Gasperini ha indicato un nome preciso. Secondo quanto filtra, al tavolo con Ryan Friedkin e Claudio Ranieri, l'allenatore ha chiesto con forza Fábio Silva. Un profilo ritenuto ideale per caratteristiche, mobilità e margini di crescita. Il nome non è nuovo in orbita giallorossa. La Roma aveva già sondato il terreno in estate e ora avrebbe riaperto i contatti con il Borussia Dortmund, proprietario del cartellino.

