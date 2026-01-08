Il futuro di Evan Ferguson alla Roma appare incerto, con il club che valuta attentamente la propria strategia offensiva. Tra le possibili soluzioni, si fa strada l’ipotesi di un trasferimento, con il Nottingham Forest tra le opzioni sul tavolo. La dirigenza romanista continua a monitorare la situazione, mentre le decisioni sul mercato di gennaio potrebbero portare a cambiamenti significativi per il giovane attaccante.

Il futuro di Evan Ferguson in giallorosso entra in una fase di forte incertezza. In casa Roma sono in corso riflessioni profonde sull'attacco e la sensazione è che a gennaio qualcosa possa muoversi. Il rendimento dell'irlandese, arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto, non ha convinto fino in fondo lo staff tecnico. Dall'Inghilterra, intanto, si registra un primo segnale concreto. Il Nottingham Forest ha inserito Ferguson tra i profili seguiti per rinforzare il reparto offensivo. Un interesse che viene monitorato con attenzione a Trigoria, anche perché la Roma sta valutando l'ingresso di almeno due nuovi attaccanti già in questa sessione.

© Sololaroma.it - Roma, futuro incerto per Ferguson: spunta il Nottingham Forest

