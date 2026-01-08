Roma | Foschi-Leodori Pd aderiamo a manifestazione a Primavalle dopo intimidazioni a Cgil

Il Partito Democratico di Roma e del Lazio conferma la propria partecipazione alla manifestazione di domani a Primavalle, in risposta alle recenti intimidazioni alla sede della Cgil. Un gesto che sottolinea l’impegno a difendere i principi di legalità e democrazia, mantenendo un'attenzione costante alle forme di violenza che minacciano il confronto civile e il rispetto delle istituzioni.

Il Partito Democratico di Roma e il Partito Democratico del Lazio esprimono la loro adesione all’importante appuntamento previsto per domani, convocato in reazione a un recente atto di intimidazione che ha colpito la sede della Cgil a Primavalle. Questa dichiarazione è stata rilasciata in una nota congiunta dal segretario del Pd di Roma, Enzo Foschi, e dal segretario del Pd del Lazio, Daniele Leodori. “Non ci lasciamo intimidire: le sedi sindacali rappresentano presidi fondamentali della democrazia e luoghi essenziali per la tutela dei diritti, che devono essere difesi e mantenuti aperti – hanno aggiunto -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

