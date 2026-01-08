Roma Florenzi sull’addio | Mourinho mi avrebbe trattenuto

Alessandro Florenzi, commentando il suo addio alla Roma, ha dichiarato che José Mourinho avrebbe potuto trattenerlo, ma alla fine ha deciso di affrontare nuove sfide. Ricordando il suo gol contro il Barcellona, Florenzi ha sottolineato come quella partita rappresenti un momento memorabile della sua esperienza con la maglia giallorossa. La sua carriera rimane strettamente legata alla Capitale, anche se i cambiamenti sono parte del percorso professionale.

Alessandro Florenzi: «Non volevo lasciare la Roma, Mourinho mi avrebbe tenuto. Totti e De Rossi? I loro addii ambigui» - L'ex calciatore Alessandro Florenzi, che pochi mesi fa ha annunciato il suo addio al calcio giocato dopo la fine del suo contratto con il Milan, è il primo ospite del 2026 di Passa ... leggo.it

Florenzi e il paragone che fa polemica: "A Roma se perdevo non andavo a cena fuori. A Milano invece è diverso" - Inter non usando giri di perole per un paragone tra Roma e Milano, due delle città che ha vissuto da calciatore con la maglia giallorossa e con quella ... corrieredellosport.it

Florenzi si racconta: Roma, ricordi e rimpianti Lunga intervista di Alessandro Florenzi a Radio TV Serie A, tra carriera, Roma e momenti che hanno segnato il suo percorso. Gli inizi tra i campetti di periferia e la scelta a 11 anni L’“effetto calamita” di Trig - facebook.com facebook

Roma, Florenzi: “Con il Liverpool il più grande rimpianto. La fascia una grande responsabilità” #ASRoma x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.