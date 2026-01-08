Roma Florenzi sull’addio | Mourinho mi avrebbe trattenuto
Alessandro Florenzi, commentando il suo addio alla Roma, ha dichiarato che José Mourinho avrebbe potuto trattenerlo, ma alla fine ha deciso di affrontare nuove sfide. Ricordando il suo gol contro il Barcellona, Florenzi ha sottolineato come quella partita rappresenti un momento memorabile della sua esperienza con la maglia giallorossa. La sua carriera rimane strettamente legata alla Capitale, anche se i cambiamenti sono parte del percorso professionale.
Il gol realizzato contro il Barcellona resta sicuramente una delle immagini copertina della carriera di Alessandro Florenzi con la magia della Roma. Una grande macchia è invece l’addio ai colori giallorossi, con il classe ’91 che ha fatto chiarezza riguardo quanto accaduto. Queste le sue parole al BSMT, a partire da come l’abbiano vissuto i tifosi: “Non bene, nel senso che alcuni di loro hanno una verità distorta che qualcuno ha voluto inculcare nella loro testa”. Florenzi: “Non ho mai voluto andar via”. L’ex giallorosso ha proseguito: “ Accusato di essermene voluto andare? Esatto, ma non è mai accaduto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
