La Roma Femminile annuncia l’ingaggio di Froya Dorsin, attaccante norvegese nata nel 2007. L’atleta si trasferisce in prestito fino a fine stagione, rafforzando il reparto offensivo della squadra. Questa operazione rappresenta un investimento nel settore giovanile e nel futuro del club, offrendo alla giocatrice l’opportunità di crescere in un ambiente competitivo.

La Roma Femminile piazza un colpo in prospettiva e rinforza il reparto offensivo. Il club giallorosso ha definito l’arrivo di Froya Dorsin, attaccante norvegese classe 2007, che vestirà la maglia romanista in prestito fino al termine della stagione. L’operazione è stata chiusa con il Paris Saint-Germain, dove la giovane punta aveva proseguito il proprio percorso di crescita dopo gli esordi in patria con il Rosenborg. Talento precoce e già nel giro delle nazionali giovanili, Dorsin è un profilo seguito da tempo anche a livello internazionale. Nel suo percorso recente spiccano le presenze con le selezioni giovanili della Norvegia, con cui ha indossato anche la fascia da capitano dell’Under 17. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma Femminile, ufficiale l'arrivo di Froya Dorsin: "Voglio vincere dei trofei" - Germain, ha scelto la maglia numero 9: "La Roma è un club enorme per la città e per il calcio italiano" ... ilromanista.eu