Roma Femminile ufficiale l’arrivo di Froya Dorsin
La Roma Femminile annuncia l’ingaggio di Froya Dorsin, attaccante norvegese nata nel 2007. L’atleta si trasferisce in prestito fino a fine stagione, rafforzando il reparto offensivo della squadra. Questa operazione rappresenta un investimento nel settore giovanile e nel futuro del club, offrendo alla giocatrice l’opportunità di crescere in un ambiente competitivo.
La Roma Femminile piazza un colpo in prospettiva e rinforza il reparto offensivo. Il club giallorosso ha definito l’arrivo di Froya Dorsin, attaccante norvegese classe 2007, che vestirà la maglia romanista in prestito fino al termine della stagione. L’operazione è stata chiusa con il Paris Saint-Germain, dove la giovane punta aveva proseguito il proprio percorso di crescita dopo gli esordi in patria con il Rosenborg. Talento precoce e già nel giro delle nazionali giovanili, Dorsin è un profilo seguito da tempo anche a livello internazionale. Nel suo percorso recente spiccano le presenze con le selezioni giovanili della Norvegia, con cui ha indossato anche la fascia da capitano dell’Under 17. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Roma Femminile, UFFICIALE il rinnovo di Di Guglielmo: firma fino al 2028
Leggi anche: Diego Lopez Genoa, è ufficiale l’arrivo del dirigente in rossoblu: il ruolo che coprirà e il comunicato ufficiale del club ligure
Roma Femminile, ufficiale l'arrivo di Froya Dorsin: "Voglio vincere dei trofei" - Germain, ha scelto la maglia numero 9: "La Roma è un club enorme per la città e per il calcio italiano" ... ilromanista.eu
Di Guglielmo saluta la Roma Femminile: raggiugerà Cantore al Washington Spirit - Come era nell’aria da tempo, la terzina classe 1997 è pronta a iniziare una nuova avventura negli ... tuttojuve.com
Chelsea-Roma Femminile: le formazioni ufficiali della gara di League Phase di Champions - Serata di Women's Champions League per la Roma Femminile, che alle ore 21:00 sarà impegnata sul campo del Chelsea in occasione di uno dei match che chiuderanno la penultima giornata della League Phase ... tuttomercatoweb.com
La prima intervista in giallorosso di Frøya Dorsin #ASRomaFemminile x.com
#RomeIsWoman Roma corre al femminile Un’esperienza pensata per ogni donna, dove cammino e corsa si incontrano al tuo ritmo. 5 km per ritrovare equilibrio, energia e connessione tra corpo e mente, con esercizi di Pilates e tecniche di mental coachin - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.