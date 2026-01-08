Nella zona di Don Bosco e Appio Claudio a Roma, i carabinieri hanno effettuato controlli che hanno portato alla denuncia di cinque persone e alla segnalazione di altre otto. Le operazioni miravano a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nei quartieri, contribuendo a mantenere un ambiente più sicuro per i residenti.

Cinque individui sono stati denunciati in stato di libertà e otto segnalati nel corso delle operazioni di controllo effettuate dai carabinieri della compagnia di Roma Casilina nei quartieri di Don Bosco e Appio Claudio. Durante queste attività, i carabinieri della stazione Roma Cinecittà hanno proceduto a denunciare in stato di libertà cinque persone per vari reati. Tra queste, un giovane di 20 anni, originario della Repubblica Dominicana, è stato denunciato poiché aveva occupato abusivamente un immobile di proprietà di un ente pubblico situato in via Calpurnio Fiamma. Due uomini, un romano di 24 anni e un cittadino marocchino di 29 anni, sono stati sorpresi all’esterno delle loro abitazioni mentre violavano palesemente la misura degli arresti domiciliari a cui erano sottoposti, risultando così indiziati del reato di evasione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli a Don Bosco e Appio Claudio, 5 denunciati e 8 segnalati

Leggi anche: Controlli nei quartieri Don Bosco e Appio Claudio: 4 denunce, sanzioni e sequestri

Leggi anche: Il Pioppo Futsal fa festa al Pala Don Bosco: 6-2 contro un ottimo Don Bosco Bonifato e 3 punti d’oro per la classifica

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Spaccio a Tor Bella Monaca Pusher in fuga chiedono aiuto a familiari e condomini; Blitz e sgomberi in via Ricciarelli Scoperta una bisca nelle cantine.

Don Bosco, controlli a tappeto di carabinieri e polizia: trovata una bisca clandestina e due evasi dai domiciliari - I continui schiamazzi notturni in via Flavio Stilicone, gli episodi di microcriminalità e le risse tra gruppi etnici nel quadrante di Don Bosco, hanno da tempo conquistato le pagine dei giornali. romatoday.it

Malamovida al Trullo e al Tuscolano: dopo gli esposti controlli su locali e minimarket - Prima gli esposti e le denunce, poi i maxi controlli per dare un freno ai fenomeni della cosiddetta "malamovida". romatoday.it

Roma, risse, spaccio e alcolici low cost: da piazza Bologna a Don Bosco, controlli a tappeto - Dalle cancellate che stanno per innalzarsi sul sagrato di una chiesa in viale delle Province, alle decine di esposti presentati da semplici cittadini nel quartiere Don Bosco, fino alle sirene suonate ... ilmessaggero.it

Extra Tv. . ROMA, CITTÀ GIARDINO: CONTROLLI, 3 ARRESTI E 4 DENUNCIATI - facebook.com facebook

Controlli dei Carabinieri a Roma, nel quartiere Trastevere: l’operazione ha portato a 4 arresti per furto, 2 denunce e alla segnalazione di 7 assuntori di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono state identificate 56 persone e controllati 20 veicoli. Attività x.com