Roma colpi di pistola contro la sede Cgil di Primavalle

Il 8 gennaio 2026, la sede della Cgil a Primavalle, Roma, è stata oggetto di un episodio di violenza, con cinque fori di proiettile trovati sulla struttura. Un fatto che evidenzia le tensioni ancora presenti nel contesto locale e nazionale, richiedendo attenzione e approfondimenti sulle cause e le conseguenze di tali atti. La vicenda invita a riflettere sulla necessità di garantire sicurezza e dialogo nel territorio.

Roma, 8 gennaio 2026 – "Alla riapertura della nostra sede nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. Uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande della nostra sede. Abbiamo immediatamente chiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine e sporto denuncia, mettendoci a piena disposizione degli inquirenti, affinché vengano individuati al più presto i responsabili di questo gravissimo atto intimidatorio, che ha colpito esclusivamente la Cgil e nessun altro locale limitrofo. Atto per il quale non risultano rivendicazioni ". Lo scrive su Fb la Cgil Roma e Lazio.

Bonafoni (PD): “Cinque colpi di pistola contro la CGIL di Primavalle, atto intimidatorio gravissimo” - "Desidero esprimere la mia piena solidarietà alla CGIL di Primavalle per il gravissimo atto intimidatorio avvenuto questa notte, quando la sede sindacale è stata colpita da cinque colpi di pistola. newtuscia.it

Roma, bombe carta nella notte a Fidene e a Ostia, paura e danni. Due colpi di pistola sparati ad Anzio: un ferito - La prima bomba carta è esplosa vicino a un bar in via Monte Sirino, a Fidene, danneggiando due auto in sosta, la seconda in via Tortuga a Ostia ha provocato danni a un palazzo. msn.com

Roma, aggressione ad Acca Larentia e colpi d’arma da fuoco contro la sede Cgil di Primavalle. Sta trornando la violenza politica - facebook.com facebook

Roma, aggressione ad Acca Larentia e colpi d’arma da fuoco contro la sede Cgil di Primavalle. Sta trornando la violenza politica x.com

