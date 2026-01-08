Roma | Cgil domani manifestazione a Primavalle dopo intimidazioni ci sara’ anche Landini

Domani, 9 gennaio, a Primavalle, Roma, si terrà una manifestazione organizzata dalla Cgil in risposta alle intimidazioni avvenute nel quartiere. L’evento vedrà la partecipazione di Landini e intende esprimere solidarietà e vicinanza alle persone coinvolte. La manifestazione rappresenta un momento di confronto e di reazione collettiva di fronte a episodi di minaccia e intimidazione.

A seguito dei “gravissimi eventi verificatisi ieri nel quartiere di Primavalle a Roma, domani, venerdì 9 gennaio, si svolgerà una manifestazione in risposta alle intimidazioni subite dalla Cgil”. Questa informazione è stata diffusa tramite una nota ufficiale dalla Cgil. L’iniziativa, organizzata da Cgil Roma e Lazio, insieme a Cgil Civitavecchia, Roma Nord e Viterbo, vedrà la partecipazione del segretario generale Maurizio Landini. L’appuntamento è previsto per le ore 17 in piazza San Zaccaria Papa, da dove si procederà verso la sede, il luogo in cui sono stati trovati cinque fori di proiettile nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Cgil, domani manifestazione a Primavalle dopo intimidazioni, ci sara’ anche Landini Leggi anche: Manifestazione della Cgil a Roma. Landini sulla manovra: "Sbagliata, non escludiamo sciopero" Leggi anche: Manifestazione Cgil a Roma, Landini: “Sciopero contro la Manovra? Non lo escludo” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Attacco Usa in Venezuela. Sit in di protesta e manifestazioni di piazza; A Roma arcobaleno per il Venezuela. Landini: Trump come Putin e Netanyahu. Si rischia altra guerra; Attacco Usa in Venezuela, tensioni al presidio romano contro Trump: «Diritto internazionale violato, stop alle guerre»; Il 5 gennaio presidio a Roma contro l’aggressione al Venezuela. Cgil, domani manifestazione a Primavalle, 'non ci lasciamo intimidire' - Dopo "i gravissimi fatti" avvenuti ieri nel quartiere romano di Primavalle, domani, venerdì 9 gennaio, "si terrà una manifestazione di risposta alle intimidazioni subite dalla ... msn.com

Attacco Usa in Venezuela. Sit in di protesta e manifestazioni di piazza - 30, una dimostrazione in piazza Barberini con l'adesione di ANPI Comitato Provinciale di Roma, Rete #No B ... rainews.it

Roma, aggressione all’Appio Latino e colpi d’arma da fuoco contro la sede Cgil di Primavalle. Sta trornando la violenza politica? - Le telecamere di videosorveglianza cittadine nei pressi di un supermercato nel quartiere Appio Latino potrebbero aver ripreso l' aggressione da parte di una decina di persone incappucciate nei confron ... tg.la7.it

Cinque colpi, zero paura La sede CGIL di Primavalle, a Roma, è stata colpita da cinque proiettili. Al momento non risultano rivendicazioni. Viviamo un periodo estremo: restrizioni delle libertà ideologiche e individuali, sopraffazione dei più deboli, violenza e te - facebook.com facebook

Gli spari contro la sede della Cgil a Roma e l'aggressione ai militanti di Gioventù Nazionale sono tra i temi del confronto politico Fabiana Cofini #GR1 x.com

