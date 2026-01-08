Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Roma dopo aver cercato la sua ex compagna presso una struttura di accoglienza in via Marsala, vicino alla stazione Termini. L’individuo si era recato sul posto con l’intento di trovare la donna, suscitando preoccupazioni e richieste di intervento. La vicenda evidenzia le tensioni legate a comportamenti di minaccia all’interno di strutture di assistenza per senza dimora.

L’uomo si è recato presso la struttura di accoglienza situata in via Marsala, nelle immediate vicinanze della stazione Termini a Roma, con l’intento di cercare la sua ex compagna. Una volta rintracciata, l’ha aggredita verbalmente, rivolgendole insulti e minacce di morte. In seguito a questa situazione di emergenza, i referenti del servizio sociale hanno contattato le autorità competenti, e la polizia è intervenuta, ma nel frattempo l’uomo era già riuscito a fuggire. Gli agenti, una volta sul posto, hanno ascoltato attentamente la testimonianza della donna, la quale ha fornito dettagli precisi riguardo alle generalità del suo ex compagno e ha formalizzato una denuncia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: cerca la ex in struttura per senza dimora e la minaccia, arrestato 33enne

