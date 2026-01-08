Roma boom senza precedenti | Olimpico e Tre Fontane strapieni il numero record di tifosi nel 2025 sorprende tutti

Nel 2025, Roma registra un’affluenza senza precedenti di tifosi, con l’Olimpico e il zona Tre Fontane che registrano record di presenze. Questa crescita si traduce in un’atmosfera vivace e intensa, che coinvolge tutta la città. I giorni di partita si caratterizzano per l’anticipata apertura dei bar e la presenza di numerosi appassionati, creando un clima di grande entusiasmo e partecipazione tra i cittadini e i visitatori.

La città si sveglia presto nei giorni di partita. I bar vicino al Tevere aprono un po' prima, i tram fanno spazio alle sciarpe, e l'eco dell' Olimpico sembra arrivare fino al Tre Fontane. Nel 2025, Roma ha rimesso al centro un rito collettivo: andare allo stadio, insieme, e in tanti. Qualcosa è cambiato nel ritmo della capitale. Lo senti nei tornelli, nei cori che partono già nel sottopasso, nelle file ordinate ai parcheggi. Le partite casalinghe della Roma sono tornate momento di comunità. È un fenomeno che si misura, ma prima ancora si vive.

