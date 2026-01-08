Roma | Bonafoni Pd partecipo a manifestazione Cgil a Primavalle

Roma: Bonafoni (Pd), partecipo a manifestazione Cgil a Primavalle In occasione della manifestazione promossa dalla Cgil domani a Primavalle, in risposta all’atto intimidatorio subito dalla sede del sindacato, esprimo il mio sostegno e la mia partecipazione. È importante difendere i diritti dei lavoratori e il rispetto delle istituzioni, anche in momenti di difficoltà. La solidarietà e il confronto sono strumenti fondamentali per rafforzare la democrazia e la coesione sociale.

In vista della manifestazione che si terrà domani, indetta dalla Cgil in risposta al gravissimo atto intimidatorio che ha colpito la sede del sindacato a Primavalle, "aderisco e parteciperò". Questa affermazione è stata rilasciata in una nota dalla coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico, che ha la delega al Terzo Settore e all'Associazionismo, nonché consigliera regionale del Lazio, Marta Bonafoni. "È di vitale importanza essere presenti per riaffermare un principio inequivocabile: le sedi del più grande sindacato italiano sono spazi di democrazia e partecipazione. Ogni attacco rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici rappresenta una ferita alla democrazia che non può essere né tollerata né minimizzata".

